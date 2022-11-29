В Коми замначальника полиции стал полковник полиции Евгений Крюков

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе назначен полковник Евгений Крюков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

За плечами полицейского огромный опыт работы и медали.

Справка

Евгений Крюков родился 25 мая 1972 года в поселке Водный города Ухты. В 1997 году окончил следственный факультет Волгоградского юридического института МВД России, по специальности «Юриспруденция».

С сентября 1997 года занимал различные должности в территориальных органах внутренних дел и структурных подразделениях ГУВД по Волгоградской области - в следственных подразделениях, в подразделениях уголовного розыска, СОБРа, Управления по борьбе с организованной преступностью, оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

С августа 2019 года по май 2021 гола проходил службу на руководящих должностях Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С мая 2021 года по ноябрь 2022 года Евгений Крюков занимал должность начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми.

В 2022 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе.

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II, III ст., «За отличие в охране общественного порядка».

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