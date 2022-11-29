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В понедельник, 28 ноября, под Сыктывкаром Toyota врезалась в опору ЛЭП. Инцидент произошел в Верхней Максаковке.

Иномарка ехала по улице Красноборской. В районе дома №34 иномарка съехала с дороги и врезалась в столб. На место происшествия прибыли спасатели, но их помощь не потребовалась. В ГИБДД подтвердили информацию об аварии. Как передает «Комиинформ», в результате случившегося никто не пострадал.

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