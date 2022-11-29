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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:50

Главную елку Сыктывкара привезут 1 декабря

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Сыктывкар привезут главную елку, которую установят на Стефановской площади. По данным городской мэрии, зеленую красавицу привезут в город 1 декабря и сразу же начнут ее установку.

Само дерево родом из Сыктывдинского района Коми из посёлка Яснэг.

Напомним, столица Коми отказалась от широко празднования Нового года, однако без ледовых городков детей власти не оставят, заверили они.

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