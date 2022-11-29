Главную елку Сыктывкара привезут 1 декабря

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Стало известно, когда в Сыктывкар привезут главную елку, которую установят на Стефановской площади. По данным городской мэрии, зеленую красавицу привезут в город 1 декабря и сразу же начнут ее установку.

Само дерево родом из Сыктывдинского района Коми из посёлка Яснэг.

Напомним, столица Коми отказалась от широко празднования Нового года, однако без ледовых городков детей власти не оставят, заверили они.

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