Житель Коми захотел выпить и совершил две кражи

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В Усть-Вымском районе 35-летнего жителя Усогорска признали виновным в двух кражах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 11 августа мужчина выпивал с приятелями, у которых временно жил после освобождения из тюрьмы. На следующий день житель Коми захотел продолжить застолье, но денег у него не было. Поэтому злоумышленник украл банковскую карту у приютившего его приятеля. Мужчина потратил 6500 рублей.

В сентябре фигурант прогуливался по Усогорску и снова захотел выпить. Денег у него вновь не было. Мужчина проник в баню на дачном участке и украл оттуда имущество на сумму 5500 рублей. Суд признал жителя Коми виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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