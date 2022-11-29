В Коми в школах и детских садах ввели карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ

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В Коми все больше людей заболевают ОРВИ и гриппом. Согласно последним данным Роспотребнадзора, с 21 по 27 ноября за медицинской помощью обратились 9,5 тысяч человек, 5,4 из них — дети.

Известно, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в детсадах и школах Коми был введен карантин. Так, ограничительные меры были приняты в 10 муниципалитетах.

— На отчетной неделе в 10 муниципальных образованиях ввели карантин в школах и детских садах. По состоянию на 25 ноября был полностью приостановлен воспитательный процесс в четырех дошкольных учреждениях, частично — в 27 классах 14 средних школ и в 15 группах 15 дошкольных учреждений, — говорится в отчете ведомства.

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