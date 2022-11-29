В Коми депутатам разрешили снижать премию главе Ухты

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В Ухте прокуратура добилась исключения коррупциогенного фактора в порядке оплаты труда главы администрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, ежемесячная премия градоначальника составляет 83% от размера оклада с учетом ежемесячного поощрения, надбавки за работу с гостайну. При этом премия может увеличиться в пределах средств фонда оплаты труда. При этом оснований для ее снижения нет. В прокуратуре подчеркнули, что это является коррупциогенным фактором. В ведомстве пояснили, что такая ситуация может привести к злоупотреблению правом и необоснованному расходованию бюджетных средств.

Прокуратура потребовала от депутатов исключить из положения коррупциогенный фактор. Теперь же размер премии могут снизить, если деятельность градоначальника признают неудовлетворительной.

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