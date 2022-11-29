В Сыктывкаре «Почта Деда Мороза» будет принимать письма до 25 декабря

Фото: мэрия Сыктывкара.

В столице Коми открылась «Почта Деда Мороза». Нарядный домик располагается на Стефановской площади и ждёт всех желающих ежедневно с 12 до 19 часов, сообщает столичная мэрия.

Как говорится в релизе городской администрации, сказочные помощники главного волшебника ждут писем от юных жителей Республики Коми. В посланиях можно написать о своих самых заветных желаниях и вместе с родителями принести на площадь в домик.

После 25 декабря все письма будут отправлены в Великий Устюг в резиденцию Дедушки Мороза.

Кстати, домик «Почта Деда Мороза» открывается уже третий год подряд, это стало доброй предновогодней традицией для маленьких сыктывкарцев и их родителей. Загаданные пожелания будут ждать детей под домашними елками.

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