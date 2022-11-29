В Коми вшестеро выросло количество уголовных дел на лжетеррористов

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми в шесть раз увеличилось количество уголовных дел за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила заместитель начальника полиции Сыктывкарского линейного управления МВД на транспорте Мария Ланцова.

По ее словам, в прошлом году из-за сообщений лжетеррористов завели два уголовных дела. В 2022 году это количество выросло в шесть раз. В Коми завели 12 уголовных дел за ложные сообщения о минировании. С начала года в республике отработали 46 анонимных сообщений об угрозах терактов. Кроме того, спецслужбы проверяли сообщения о бесхозных предметах. Взрывных устройств ни разу не нашли, передает БНК.

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