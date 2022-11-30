В Сыктывкаре 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В Сыктывкаре водитель KIA 29 ноября сбил 9-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы. По предоставленной информации, ЧП зарегистрировано на Коммунистической, 66.

Предварительно установлено, что 40-летний мужчина ехал по двору дома и по пути наехал на ребенка. Уточняется, что мальчик в тот момент перебегал дорогу.

В ведомстве проинформировали, что мальчик после ДТП пострадал и был госпитализирован. У него диагностирован ушиб левого бедра.

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