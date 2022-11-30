В категорию получателей соцпомощи для проведения газа попали участники СВО из Коми

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в республике намерены расширить категорию граждан, которые будут иметь право на материальную помощь для проведения газа в дома.

По словам руководителя региона, на выплаты смогут претендовать неполные семьи с детьми до 23 лет, инвалиды всех групп, семьи с детьми из сельской местности, а также мобилизованные граждане и задействованные в СВО добровольцы совместно с членами семьи.

Уйба добавил, что в 2022 году из резервного фонда на эти цели выделили дополнительные средства, что позволило увеличить выплаты до 75 тысяч рублей. С начала года материальную помощь получили 730 граждан.

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