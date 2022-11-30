Мишустин распорядился выделить Коми 772 млн рублей

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился выделить четырем регионам более 2,6 млрд рублей на развитие транспортной, социальной и коммунальной сфер. В число регионов попало также и Коми, республике полагается 772 млн рублей.

За счет выделенных средств планируется построить, в частности, фельдшерско-акушерский пункт в селе Колва, а также купить оборудование для полетов на аэродромах Усть-Цилемы, Усинска, Воркуты и Инты. Дополнительно также планируется купить 20 автобусов, которые выйдут на маршруты.

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