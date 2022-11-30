В Сыктывкаре открылась пешеходная ледовая переправа

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском местечке Алешино открылась пешеходная ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Толщина льда в районе переправы превышает 20 сантиметров. При этом минимально допустимая величина составляет 12 сантиметров. Пешеходную переправу обустроили. Подрядчик уложил около 800 метров деревянных мостков. Этот же бизнесмен будет заниматься содержанием и обслуживанием настила. Кроме того, продолжается намораживание льда, после чего будет обустроена автомобильная переправа. Ожидается, что она откроется в четверг, 1 декабря. Дата будет корректироваться в зависимости от толщины льда.

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