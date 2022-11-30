В Коми участников СВО освободили от транспортного налога

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В Коми участников специальной военной операции освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующее решение принял Госсовет республики.

Депутаты изменили региональный закон о транспортном налоге. Теперь люди, призванные по мобилизации, подписавшие контракты или добровольцы смогут воспользоваться налоговой льготой на одну машину. Речь идет об автомобилях мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Льгота предусмотрена на период с 2021 по 2022 год.

Депутат Татьяна Саладина предложила распространить эту льготу на всех автовладельцев и убрать ограничение по мощности двигателя. Однако, как передает «Комиинформ», поправку не приняли.

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