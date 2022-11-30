Житель Коми попался пьяным за рулем и продал машину родственнице

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В Сыктывдинском районе 28-летнего местного жителя обвиняют в управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Молодого человека уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. 23 октября он пьяным сел за руль Opel Astra. Однако водителя остановили сотрудники ГИБДД. Житель Коми прошел освидетельствование, и эта процедура показала, что молодой человек пьян.

Водитель позвонил своей родственнице, а когда та подъехала, оформил с ней договор купли-продажи автомобиля. Однако это не помогло нарушителю, и машину арестовали. Уголовное дело направили в суд. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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