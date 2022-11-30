Коми республиканский центр нуждается в двух группах крови

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В Сыктывкаре остро не хватает двух групп крови. Об этом сообщили специалисты профильного Коми республиканского центра.

По их данным, сейчас в республике недостаток первой и второй отрицательных групп крови. Доноры этих групп могут сдать кровь без предварительной записи.

— Доноров I-, II- приглашают на кроводачу без предварительной записи с 9:00 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, — сообщили в центре.

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