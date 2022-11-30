В Коми двое парней пытались продать девять грамм гашиша

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В Ухте двух местных жителей 1999 года рождения подозревают в сбыте гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодые люди оборудовали тайники-закладки в Ухте, и их с поличным задержали правоохранители. Далее полицейские провели обыски дома у фигурантов. У них нашли четыре пакета с наркотиками, весы и телефоны. Экспертиза показала, что это 9,454 грамма гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания. Они рассказали, что покупали наркотики в интернете.

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