В Коми доярке готовы платить 40 тысяч рублей

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В Коми ищут доярку или дояра на полный рабочий день. В вакансии говорится, что работодателя устроит человек даже без опыта работы.

Будущему сотруднику готовы платить до 40 тысяч рублей и предоставить полный соцпакет. За эту плату специалист должен доить коров, мыть и чистить животных, а также приводить в порядок стоила и завозить опилки.

Стоит отметить, что в Коми с начала осени открыто всего 2 вакансии дояра/доярки. Почти каждая компания в аналогичных вакансиях указывает возможность предоставления жилья или развозку, корпоративные мероприятия, новогодние подарки детям, льготные путевки в лагеря, а также возможность карьерного роста, сообщает hh.ru.

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