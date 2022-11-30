Жительница Коми украла у пенсионерки 200 тысяч рублей под предлогом ДТП

Фото: архив КП

В Печоре 32-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве в отношении женщины 1938 года рождения на сумму 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница рассказал, что дочь женщины устроила ДТП, и все участники аварии серьезно пострадали. Злоумышленница заявила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Звонившая предложила решить проблему за 200 тысяч рублей. Деньги она попросила передать через посредника. Жительница Коми передала деньги прибывшей в ее квартиру неизвестной женщине.

Далее с пенсионеркой снова связалась лжесотрудница правоохранительных органов. Та заявила, что в отношении жительницы Печоры совершили мошенничество, и посоветовала обратиться в полицию.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась безработная 32-летняя местная жительница. Ранее ее судили за растрату. Оказалось, что злоумышленница была курьером, но отказалась передавать деньги своим нанимателям. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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