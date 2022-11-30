В Коми добыли еще одного волка

Фото: архив КП

В Усть-Куломском районе добыли еще одного волка. Об этом сообщил глава администрации Сергей Рубан.

– Наши охотники вновь на высоте – есть еще один добытый серый хищник, – сообщил чиновник.

По его словам, это произошло в районе деревни Пожегдин. Хищника добыл охотник Юрий Мингалев. Рубан отметил, что это было сделано законно. У людей, которые охотятся на волков, есть все необходимые разрешения. Чиновник добавил, что хищники часто выходят в населенные пункты, и это вызывает беспокойство людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух волков добыли в Усть-Вымском районе Коми (подробности)