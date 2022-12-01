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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:45

Депутат Госдумы Олег Михайлов устроил разборки на заседании парламента Коми

Источник:kp.ru
Фото: скриншот с трансляции госсовета

Фото: скриншот с трансляции госсовета

Во время заседания парламента Коми 30 ноября депутата Госдумы Олега Михайлова за нарушение едва не вывели из зала. На момент рассмотрения повестки представитель КПРФ Илья Богданов предложил включить в нее вопрос Михайлова об увеличении поддержки ветеранов боевых действий, однако предложение было отклонено большинством депутатов.

Олег Михайлов, несмотря на голосование, начал требовать предоставления слова, однако получил отказ в виду существующего регламента. Депутат проигнорировал голосование и вышел к трибуне, а присутствующие начали аплодировать, что помешало выступлению с докладом.

За выдворение Михайлова с заседания проголосовал 21 депутат, еще пятеро воздержались и один был против. Несмотря на это нарушитель все же остался в зале.

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