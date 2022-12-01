Житель Сыктывкара пойдет под суд за продажу четверти грамма наркотиков

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В отношении 43-летнего жителя Сыктывкара утверждено обвинительное заключение из-за покупки и хранения наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По данным прокуратуры житель столицы республики купил один грамм синтетического вещества для личного употребления, а после продал четверть своему приятелю. Вскоре покупателя задержали полицейские и установили канал, по которому была совершена покупка.

Свою вину фигурант уголовного дела признал, сейчас материалы уже направлены в суд.

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