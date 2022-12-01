В Сыктывдинском районе Коми под колесами Nissan Teana погиб 36-летний мужчина

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми произошла очередная авария с трагическим исходом. Под колесами иномарки погиб молодой житель Сыктывдинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, ДТП было зафиксировано накануне, 30 ноября, в десять вечера. Мужчина шел в темной одежде по трассе Сыктывкар — Ухта, когда на 29 км дороги на него наехал 35-летний водитель Nissan Teana.

От травм, полученных в результате столкновения, пешеход умер до приезда скорой.

Отмечается, что по данному факту начато расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Сыктывкар – Ухта в аварии погибли 22-летняя девушка и 55-летняя женщина (подробности)