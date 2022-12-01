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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 6:35

В Сыктывдинском районе Коми под колесами Nissan Teana погиб 36-летний мужчина

Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД МВД по Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми произошла очередная авария с трагическим исходом. Под колесами иномарки погиб молодой житель Сыктывдинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, ДТП было зафиксировано накануне, 30 ноября, в десять вечера. Мужчина шел в темной одежде по трассе Сыктывкар — Ухта, когда на 29 км дороги на него наехал 35-летний водитель Nissan Teana.

От травм, полученных в результате столкновения, пешеход умер до приезда скорой.

Отмечается, что по данному факту начато расследование.

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