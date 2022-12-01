В Сыктывкаре посадили двух наркоторговцев из Пермского края

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 39-летнего и 33-летнего жителей Пермского края признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в январе мужчины вошли в состав ОПГ, которая занимается сбытом наркотиков. В марте злоумышленникам предложили заработать на севере. Фигуранты забрали в Пермском крае крупную партию синтетического наркотика и на своей машине отправились в Коми. Мужчины сделали множество закладок в Ухте и Сыктывкаре, однако их задержали в Эжве. Полицейские нашли большинство тайников.

Свою вину жители Пермского края не признали. Одного из них посадили на восемь лет, а другого – на 8,5 года. Отбывать сроки фигуранты будут в колонии в исправительной колонии. Суд конфисковал у злоумышленников телефоны и машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми двое приезжих пытались продать 3,5 килограмма наркотиков (подробности)