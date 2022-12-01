В Коми женщина пыталась украсть 12 флаконов средств для ухода за волосами

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В Воркуте 46-летнюю местную жительницу признали виновной в покушении на кражу 12 флаконов средств для ухода за волосами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка совершила преступление 22 июня. Женщина зашла в магазин, поняла, что за ней никто не наблюдает, и положила в сумку 11 флаконов. После этого злоумышленница попыталась выйти из магазина, но в коридоре ее остановили сотрудники магазина. Они заподозрили воркутинку в краже. Женщина не стала отпираться и вернула товар. Суд приговорил воркутинку к четырем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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