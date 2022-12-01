Из-за опасных погодных условий четыре района Коми могут остаться без электричества

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В Коми прогнозируется опасная погода, которая грозит оставить население четырех районов республики без света. По данным синоптиков, в ближайшие часы в Коми сохранится сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более.
Особенно неблагоприятная обстановка сложится в Усинске, Усть-Цилемском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах, передает МЧС.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует:
— в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;
— не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24-36 часов.
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