Из-за опасных погодных условий четыре района Коми могут остаться без электричества

Фото: архив "КП"

В Коми прогнозируется опасная погода, которая грозит оставить население четырех районов республики без света. По данным синоптиков, в ближайшие часы в Коми сохранится сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более.

Особенно неблагоприятная обстановка сложится в Усинске, Усть-Цилемском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах, передает МЧС.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует:

— в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;

— не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24-36 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики Коми рассказали о сюрпризах погоды в первый день зимы (подробности)