Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков в Коми стал Федор Фогель

Фото: МВД по Коми

В МВД по Коми произошли кадровые перестановки. Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков занял полковник полиции Федор Фогель. О его назначении сообщается на официальном сайте ведомстве.

Справка

Фогель Федор Рудольфович родился 19 марта 1981 года в Краснодаре. В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России» по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация – юрист.

С августа 2000 года занимал различные должности в отделе уголовного розыска КМ УВД по Сыктывкару. С 2011 года проходил службу на руководящих должностях УМВД России по Сыктывкару.

Награжден нагрудными знаками «Лучший сотрудник КМ», «За отличие в службе в особых условиях», «За отличную службу в МВД» 2 и 1 степеней, медалями «За отличие в службе» 3 и 2 степеней, медалью МВД России И. Д. Путилина.

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