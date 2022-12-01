В Сыктывкаре после вмешательства прокуратуры молниеносно исчезла свалка у бассейна «Орбита»

Фото: пресс-служба Сыктывкарской природоохранной прокуратуры

В Сыктывкаре ликвидировали несанкционированную свалку у бассейна «Орбита». Огромная помойка образовалась около частных домов и находилась очень близко к детскому садику, гимназии и спортивному учреждению.

- В прокуратуру поступило сообщение о несанкционированной свалке отходов, расположенной в Сыктывкаре в районе частного сектора в непосредственной близости от гимназии имени А.С. Пушкина, детского сада и бассейна «Орбита». В ходе проверки факт нарушений нашел свое подтверждение. Природоохранная прокуратура внесла в администрацию городского округа «Сыктывкар» представление, которое было незамедлительно рассмотрено и удовлетворено, - рассказали в ведомстве.

Уже к 30 ноября 2022 года несанкционированная свалка была ликвидирована.

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