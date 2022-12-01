Захотевшая отправиться вслед за сыном в зону СВО жительница Коми получила отказ

Фото: архив "КП"

В Коми 48-летняя женщина хотела отправиться в зону СВО вслед за своим мобилизованным сыном. Жительница республики готова была устроиться поваром, чтобы быть поближе к сыну, однако получила отказ.

Историю женщины рассказали в пресс-службе главы. Мать мобилизованного дошла до руководителя региона, где попросила помочь ей попасть к сыну.

- Мать жителя Коми, призванного в рамках частичной мобилизации, интересовалась вопросами реабилитации военнослужащих после демобилизации. Также она изъявила желание отправиться за сыном в зону проведения СВО и работать там по своей профессии – поваром. Как пояснил военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин, 48-летняя женщина не подходит по возрасту, так как по закону на работу в зону спецоперации принимаются граждане до 45 лет, - объяснили в пресс-службе.