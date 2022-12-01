Фото: пресс-служба администрации Печоры

В Печоре досрочно сдали приют для собак безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Карантинная часть приюта уже готова к эксплуатации. На объекте полностью оборудовали веткабинет и помывочную. В четверг, 1 декабря, собираются объявить аукцион по оказанию услуг по отлову, содержанию и утилизации животных. После этого можно будет отлавливать собак. Изначально планировалось, что приют сдадут 15 июля 2023 года, но подрядчик с самого начала вел работы в ускоренном режиме. Для этого подрядчику было оказано оперативное содействие.

Приют находится в НИБе. Здание бывшего электроцеха реконструировали. Приют разделили на две части: первая – карантинная, куда будут поступать животные, вторая – для тех собак, которые благополучно прошли карантинный период.

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