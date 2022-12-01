Пьяный житель Коми избил бутылкой сотрудницу магазина

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В Воркуте жителя поселка Северный 1958 года рождения подозревают в том, что он избил бутылкой администратора магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в поселке Северный. Один из покупателей зашел в магазин и получил замечание от администратора. В ответ злоумышленник схватил бутылку и несколько раз ударил сотрудницу по голове. Пострадавшая получила легкий вред здоровью. Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Злоумышленник объяснил свое поведение тем, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело.

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