В Коми женщина украла из съемной квартиры бытовую технику и пропила

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В Воркуте 37-летнюю местную жительницу подозревают в краже бытовой техники на сумму 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурантка ранее судима. Она снимала квартиру и украла оттуда бытовую технику. Добычей злоумышленницы стала стиральная машина, микроволновая печь, водонагреватель. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Воркутинка рассказала, что технику продала, а деньги потратила на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

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