В Коми сотрудник ГИБДД незаконно выдавал людям права

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Начальника отдела ГИБДД по Печоре обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В 2017 году фигурант был старшим инспектором. Он получил через посредника 30 тысяч рублей в качестве взятки. За это фигурант сделал подложные документы о сдаче экзаменов для получения прав. Однако фактически человек не сдавал экзамены.
Кроме того, полицейский злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог при выдаче прав еще двум людям. Уголовное дело направили в суд.
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