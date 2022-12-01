В Коми сотрудник ГИБДД незаконно выдавал людям права

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Начальника отдела ГИБДД по Печоре обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году фигурант был старшим инспектором. Он получил через посредника 30 тысяч рублей в качестве взятки. За это фигурант сделал подложные документы о сдаче экзаменов для получения прав. Однако фактически человек не сдавал экзамены.

Кроме того, полицейский злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог при выдаче прав еще двум людям. Уголовное дело направили в суд.

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