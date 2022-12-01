В Сыктывкаре 29-летняя девушка с тяжелым заболеванием добивается инвалидности

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В Сыктывкаре 29-летняя Марина Романова пытается добиться инвалидности, однако Эжвинская больница не выдает соответствующую справку. Девушка страдает аутоиммунным заболеванием и имеет право на льготные лекарства, однако из-за заминок она может остаться без жизненно необходимого препарата.

Как сообщает издание «Комиинформ», Марине не выдали направление на экспертизу, где должны были дать инвалидность: статус необходимо было подтвердить еще до 1 декабря 2022 года. Без него ни о какой выдаче льготного препарата стоимостью более 280 тысяч рублей не идет.

Марина безуспешно билась над решением проблемы месяц и обратилась в Минздрав Коми.

В итоге встречу с терапевтом назначили на пятницу, 2 декабря, но срок подачи документов прошел. Таким образом, женщина может лишиться препарата, который получает по инвалидности.

В Минздраве обещали разобраться в ситуации, ведь у девушки на руках полный пакет документов, не хватает лишь одной справки.

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