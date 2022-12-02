Житель Коми получил восемь лет колонии строгого режима за жестокое убийство приятеля

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В Корткеросском районе местного жителя признали виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. 43-летний фигурант уголовного дела убил односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Преступление произошло в августе 2022 года. Мужчины в квартире в поселке Веселовка вместе распивали алкоголь, когда обвиняемый жестоко избил 62-летнего товарища, а после нанес ему три удара ножом в шею и тело.

Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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