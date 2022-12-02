В отношении разрушившего памятник рублю жителя Коми не будут возбуждать уголовное дело

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В отношении 42-летнего жителя Сыктывкара, который разрушил памятник рублю, не будут возбуждать уголовное дело. По версии следствия, мужчина сломал арт-объект случайно.

Проверка показала, что сыктывкарец был пьяным в тот момент, когда проходил мимо памятника, потерял равновесие и упал.

Символ национальной валюты появился в столице республике в 2015 году. В 2018 году он уже подвергался нападению, когда местный житель посчитал, что объект оскорбил его чувства. После рубль восстановили, а снова он был разрушен в сентябре этого года.

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