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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:45

В Коми будут судить представителей строительной компании за подкуп

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении сотрудников строительной компании. В скором времени собранные материалы передадут в суд вместе с обвинительным заключением.

Согласно опубликованным следствием данным, представители компании взялись по контракту за капитальное строительство Теньтюковского дома-интерната для инвалидов и престарелых. В течение 2021 и 2022 года фигуранты уголовного дела получили от субподрядчика незаконное вознаграждение в размере 249 тыс. руб. за приемку работ.

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