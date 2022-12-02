В Коми поймали пытавшегося продать 3,5 кг наркотиков мужчину

Фото: архив КП

В отношении 31-летнего местного жителя утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. По предоставленным данным, мужчина обвиняется в незаконном сбыте и попытке сбыта наркотических веществ массой 3,4 кг.

По версии органов следствия, фигурант уголовного дела входил в состав преступной группы, которая занимается распространением наркотических веществ на территории Ухты и Усинска. Мужчина пытался продать крупную партию, но его остановили правоохранители.

Свою вину мужчина признал, дело будут рассматривать в Усинском городском суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сотрудник ГИБДД незаконно выдавал людям права (подробнее)