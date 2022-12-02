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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:15

В Коми поймали пытавшегося продать 3,5 кг наркотиков мужчину

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 31-летнего местного жителя утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. По предоставленным данным, мужчина обвиняется в незаконном сбыте и попытке сбыта наркотических веществ массой 3,4 кг.

По версии органов следствия, фигурант уголовного дела входил в состав преступной группы, которая занимается распространением наркотических веществ на территории Ухты и Усинска. Мужчина пытался продать крупную партию, но его остановили правоохранители.

Свою вину мужчина признал, дело будут рассматривать в Усинском городском суде.

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