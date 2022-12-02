28-летняя жительница Коми совратила подростка

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница Вуктыла. Девушку обвиняли в сексуальной связи с подростком, которому не было и 16 лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, девушка совратила мальчика в своей квартире, когда была сильно пьяна. О возрасте юноши женщина знала.

В ходе рассмотрения дела подсудимая вину в преступлении не признала. Исследовав представленные доказательства, Вуктыльский городской суд пришел к выводу о доказанности вины женщины.

С учетом конкретных обстоятельств дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего, подсудимой назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей, говорится в релизе.

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