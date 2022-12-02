До 2025 года в Сыктывкаре отремонтируют девять школ

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До 2025 года в Сыктывкаре планируют провести капитальный ремонт девяти школ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На проведение работ выделили больше миллиарда рублей. Речь идет о ремонте фасадов, крыш, фундаментов, потолков, полов, окон, дверей, перекрытий, цоколей зданий, замене инженерных систем, вентиляции, отопления, электрики, входов. Сейчас ремонтируют гимназию Пушкина на улице Советской. Планируется, что работы завершат к началу следующего учебного года.

Кроме того, в программу на 2024-2025 годы также вошли школы №№ 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36 и 38. Работы будут проводиться в летнее время, поэтапно в течение 2024-2025 годов, чтобы не прерывать учебный процесс.

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