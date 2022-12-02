В Сыктывкаре 12-летний мальчик пострадал в столкновении легковушек

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла авария, в которой пострадал 12-летний школьник. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, накануне, 1 декабря, на пересечении улицы Маяковского и проспекта Бумажников столкнулись Skoda и Daewoo, за рулем которой был 40-летний мужчина. В салоне последней легковушки и находился ребенок.

В результате аварии у мальчика диагностирована травма головы, однако в госпитализации юный пациент не нуждался.

— В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся на пассажирском сиденье Daewoo Matiz, получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга - под вопросом. Не госпитализирован. Был пристегнут ремнями безопасности, — уточнили в ГИБДД.

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