В Коми 34-летний мужчина насиловал малолетних детей своей сожительницы

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В Коми осудили педофила из Печоры. Мужчина изнасиловал детей - дочь и сына - своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, 34-летний печорец не раз подвергал детей, не достигших 14-летнего возраста, насилию. А изнасилование девочки и вовсе снимал на камеру.

- Следствием и судом установлено, что злоумышленник неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении дочери и сына сожительницы, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Преступные действия с девочкой злоумышленник снимал на фото и видео. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы у фигуранта обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения (педофилии), - рассказали в СК.

Приговором Печорского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены принудительные меры медицинского характера.

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