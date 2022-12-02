Уйба хочет подарить Путину расписные новогодние шары из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба собирается подарить президенту России Владимиру Путину расписные новогодние шары, сделанные в регионе. Об этом сообщил глава республики.

По его словам, товары мастеров народных промыслов могут выйти на московский рынок. Уйба собирается «выбить» для умельцев из Коми место на новогодней ярмарке. Глава Коми собирается купить несколько наборов новогодних игрушек, чтобы подарить их президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, руководителю Госдумы Вячеславу Володину и мэру Москвы Сергею Собянину. По словам главы региона, это позволит продвинуть товар. Уйба считает, что такой набор может стоить минимум 10 тысяч рублей. Глава Коми уверен, что в Москве по достоинству оценят игрушки ручной работы.

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