Житель Коми пытался купить Iphone и лишился 45 тысяч рублей

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В Усинске 20-летнюю жительницу Дагестана подозревают в мошенничестве на 45 тысяч рублей в отношении мужчины из Усинска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина нашел в сети объявление о продаже Iphone. Житель Усинска связался с продавцом и перевел 45 тысяч рублей. Однако телефон мужчина так и не получил. Продавец не пришла на встречу и перестала отвечать на сообщения.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя жительница Дагестана.

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