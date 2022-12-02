Бывший замдиректора «Комиэнерго» останется в колонии

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Бывшего заместителя директора компании «Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина оставили в колонии. Соответствующее решение принял Верховный суд Коми.

В сентябре прошлого года бывшего топ-менеджера признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на 18 миллионов рублей. Адвокат обжаловал это решение. Защитник ходатайствовал о том, чтобы неотбытую часть наказания заменили на принудительные работы. Однако Верховный суд оставил приговор без изменения.

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