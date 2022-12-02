В Коми потратят 13 миллиардов рублей на капитальное строительство

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В 2023 году в Коми планируют потратить 13 миллиардов рублей на капитальное строительство объектов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Так, на дороги в следующем году выделят 6,3 миллиарда рублей, в 2024 – 6,7 миллиарда, в 2025 – 11,4 миллиарда. Расходы на сферу ЖКХ составят 9,1 миллиарда рублей. В ближайшие три года на расселение из аварийного жилья потратят 1,5 миллиарда рублей, на строительство объектов водоснабжения – более 500 миллионов. Еще более 700 миллионов рублей запланировано на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, в 2023 году 5,1 миллиарда рублей потратят на капитальное строительство. В 2024 году на эти цели выделят 5,3 миллиарда, а в 2025 – 2,6 миллиарда. В Усть-Выми построят амбулаторию, в Лесозаводе и Усть-Куломе – поликлиники, в Сыктывкаре и Ижме – школы, а в Бакуре – детский сад.

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