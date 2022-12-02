В Сыктывкаре женщину на девять лет посадили за наркоторговлю

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В Сыктывкаре 35-летнюю местную жительницу признали виновной в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка – наркозависимая. Ее дважды судили за незаконный оборот наркотиков. Злоумышленница вышла из тюрьмы и в июле 2022 заказала в сети синтетические наркотики. Часть запрещенных веществ женщина продала своим знакомым. Об этом узнали правоохранители.

Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. У злоумышленницы конфисковали телефон и ноутбук, которые та использовала для покупки наркотиков.

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