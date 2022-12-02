В Коми 40-летний мужчина забил чайником до смерти брата

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь жителя Жешарта. Мужчина стал жертвой своего брата, который забил его до смерти.

Известно, что братоубийство произошло еще минувшим летом. Мужчины распивали алкоголь в одной из квартир посёлка и в какой-то момент очень сильно поругались. Слово за слово и 40-летний житель Жешарта схватился за металлический чайник и стал избивать брата им.

— Из-за того, что братья находились в состоянии сильного опьянения, между ними произошел конфликт, в ходе которого один оскорбил второго. Не стерпев обиды от родного человека, один из братьев взял с кухонного стола металлический чайник и нанес обидчику несколько ударов по голове и телу. После этого, допив алкоголь, мужчина отправился к родителям и остался у них ночевать, — рассказали подробности трагедии в пресс-службе прокуратуры Коми.

Спустя сутки по просьбе отца житель Жешарта отправился проведать брата, где обнаружил его в луже крови, после чего сообщил отцу о случившемся. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Вымский районный суд, заключили в ведомстве.

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