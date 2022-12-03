Жители пяти населенных пунктов Усть-Куломского района Коми заразились мышиной лихорадкой

Фото: архив "КП"

В Коми зафиксированы случаи заражения мышиной лихорадкой. Факты заболевания были отмечены в пяти населенных пунктах Усть-Куломского района: Усть-Куломе, Кебанъеле, Кужбе, Бадьельске, селе Диасерья. Об этом сообщили районные власти.

По их данным, зараженным оказались неработающие пенсионеры и охотники, заболели и представители других сфер деятельности.

– Природные очаги широко представлены на территории муниципалитета. В 2020 году было зарегистрировано 14 случаев заражения, в 2021 году – два случая, на текущий период 2022 года – семь случаев, – добавили в администрации Усть-Куломского района.

Справка

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое инфекционное заболевание, поражающее почки, кровеносные сосуды и нервную систему.

Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом, а также при употреблении воды, пищевых продуктов, овощей и фруктов, загрязненных выделениями грызунов. Заражение в большинстве случаев происходит при посещении погребов, подвальных помещений, ночевке охотников в лесных домиках, проживание в вагончиках в лесу при лесоразработках, работах на дачных и приусадебных участках. Период от момента заражения до начала заболевания составляет 7-25 дней.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40°, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается гиперемия (покраснение) лица, шеи, верхней половины туловища. Глаза воспалены («кроличьи глаза»). У части больных теряется острота зрения. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп. В ряде случаев отмечаются носовые кровотечения, появляется кровь в моче. Больные жалуются на боли в животе и поясничной области.

Количество мочи резко уменьшается, в тяжелых случаях развивается анурия – полное прекращение выделения мочи. Учитывая серьезность клинических проявлений и тяжесть заболевания, лечение больных ГЛПС должно осуществляться в условиях больницы. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

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