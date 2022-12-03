«Случилось чудо»: 29-летняя сыктывкарка с тяжелым заболеванием получила дорогостоящие лекарства

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Марина Романова из Сыктывкара добилась того, что ей выдали дорогостоящее лекарство, положенное ей по инвалидности. 29-летняя девушка борется с тяжелым заболеванием крови, лечение которого стоит больших денег.

Напомним, сыктывкарка не могла добиться от эжвинской больницы справку, необходимую для получения инвалидности. Без медицинского освидетельствования девушке бы пришлось покупать препарат на свои деньги, стоимость которого более 280 тысяч рублей. Чтобы обратить внимание на свою проблему девушка обратилась в СМИ.

К счастью, Марина все же получит лечение. Девушка признается, что произошедшее для нее - это чудо.

- Случилось чудо. Документы уезжают на МСЭ сегодня. Сразу же выдали лекарства, - цитирует Марину Романову издание «Комиинформ».

В Минздраве Коми же заявили, что эжвинская поликлиника соблюла сроки, установленные законодательством, по проведению необходимых обследований и направления на МСЭ решением врачебной комиссии медицинской организации.

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