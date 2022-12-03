Состояние единственно выжившего в смертельной аварии в Коми 22-летнего парня стабилизировали

Фото: УГИБДД по Коми

Стало известно состояние 22-летнего водителя «семерки», который выжил в смертельной аварии в Сыктывдинском районе Коми. Состояние молодого человека удалось стабилизировать.

Напомним, трагедия произошла на 30 км трассы Сыктывкар — Ухта. Молодой водитель решил обогнать движущуюся впереди машину, проигнорировав знак о запрете маневра, и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Geely, за рулем которого был 61-летний мужчина, который позже скончался в реанимации.Также на месте ДТП погибли две пассажирки отечественной легковушки.

- Пациент переведен из реанимации в нейротравматологическое отделение. Состояние у него стабильное, средней тяжести, - сообщили в пресс-службе Минздраве.

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